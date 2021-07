Football : Amazon va lancer une chaîne payante en France pour la Ligue 1

Crédit photo © Reuters

par Gwénaëlle Barzic

PARIS (Reuters) - Vainqueur surprise de l'appel d'offres pour les droits du football français, Amazon a annoncé mardi le lancement d'une chaîne dédiée à la Ligue 1 au prix de 12,99 euros par mois pour les abonnés à son service payant "Prime" avec l'ambition de faire grandir leur nombre en France.

Le géant du commerce en ligne a raflé le mois dernier la quasi-totalité des droits de diffusion des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 pour la période 2021-2024, aux dépens du diffuseur historique Canal+ qui a annoncé dans la foulée son retrait.

Amazon va débourser 259 millions d'euros par saison selon plusieurs sources pour diffuser plus de 300 matches de Ligue 1, soit 80% de la compétition, son plus important investissement à date dans les droits sportifs en Europe.

L'arrivée tonitruante d'Amazon dans le foot français s'inscrit dans le cadre d'une stratégie globale d'acquisition de droits sportifs, dans le football américain notamment, dans la Premier League anglaise ou encore dans le tennis ou le cricket.

Si le géant de la vente en ligne avait offert ces contenus sportifs aux abonnés de son service payant "Prime", il a changé de stratégie en France où les membres de "Prime" devront en plus s'acquitter de 12,99 euros par mois pour voir les matches de Ligue 1.

L'abonnement "Prime" coûte en France 49 euros par an ou 5,99 euros par mois - un prix nettement plus bas que celui pratiqué dans d'autres pays, notamment les Etats-Unis - et donne droit entre autres à un service de livraison gratuit et plus rapide mais aussi à des films, des séries ou de la musique.

"Nous pensons que c'est un prix juste. Cela rendra le fait de regarder le foot accessible à la fois en termes de coûts mais aussi en termes d'usage", a déclaré à Reuters Alex Green, directeur général Europe de Prime Video Sport.

Baptisée Prime Video Ligue 1, la chaîne sera lancée le 6 août, sans engagement, et sera disponible notamment via la plupart des box des opérateurs télécoms.

Alex Green n'a pas souhaité s'exprimer sur le nombre d'abonnés Prime que le groupe espère rallier ni sur ses objectifs financiers. Amazon compte actuellement plusieurs millions d'abonnés Prime en France, a-t-il seulement précisé.

"Nous l'avons constaté dans d'autres territoires : les gens aiment regarder du sport sur Amazon Prime Video. Notre priorité est d'offrir un bon service et nous verrons à partir de là ce que cela apporte à notre activité", a expliqué le dirigeant.

Prié de dire si Amazon pourrait acquérir d'autres contenus sportifs en France, il a répondu qu'il était trop tôt pour le dire.

(Reportage Gwénaëlle Barzic, édité par Sophie Louet)