Football : Amandine Henry appelée par Hervé Renard pour le Mondial

par Antonin Gizolme (iDalgo) À 44 jours du début de la Coupe du monde féminine (20 juillet-20 août) en Australie et Nouvelle-Zélande, Hervé Renard, nommé le 30 mars dernier à la tête des Bleues, a annoncé une liste élargie de 26 joueuses, réduite à 23 début juillet. Absente depuis deux ans et demi, Amandine Henry, ex-capitaine des Bleues, fait son retour alors que Kheira Hamraoui (41 sélections) et la Parisienne Sandy Baltimore (23 sélections) n'ont pas été retenues. Le staff tricolore a préféré faire appel à l'ailière de l'OL Vicki Becho (19 ans) et à Naomie Feller (Real Madrid) pour la première fois. La liste complète : Pauline Peyraud-Magnin, Mylène Chavas, Constance Picaud, Solène Durand - Selma Bacha, Estelle Cascarino, Wendie Renard, Elisa De Almeida, Sakina Karchaoui, Eve Périsset, Maëlle Lakrar, Aïssatou Tounkara - Kenza Dali, Amel Majri, Grace Geyoro, Sandie Toletti, Amandine Henry, Oriane Jean-François, Léa Le Garrec, Laurina Fazer - Viviane Asseyi, Kadidiatou Diani, Eugénie Le Sommer, Clara Mateo, Vicki Becho, Naomie Feller.