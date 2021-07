Football : Accord trouvé entre Sergio Ramos et le PSG, Gourvennec à Lille

par Martin Schmuda (iDalgo)

Selon le journal L'Équipe, un accord a été trouvé entre Sergio Ramos et le Paris-Saint-Germain. Si la durée et les modalités de son contrat ne sont pas connus, Le défenseur espagnol de 35 ans sera un joueur du PSG s'il passe avec succès la visite médicale qui devrait avoir lieu dès demain. C'est un gros coup pour le club de la capitale, parallèlement à la prochaine signature d'Achraf Hakimi en provenance de l'Inter Milan selon Le Parisien. De son côté, le LOSC a trouvé le successeur de Christophe Galtier sur le banc en la personne de Jocelyn Gourvennec. Le club a officialisé l'arrivée de l'ancien entraineur de l'En Avant Guingamp et des Girondins de Bordeaux dans un communiqué. Gourvennec s'est engagé pour deux ans avec les Champions en titre. Enfin, le RC Lens a bouclé la plus grosse vente de son histoire avec Loïc Badé. Le défenseur de 21 ans a signé au Stade Rennais pour cinq ans en échange d'un montant de 20 millions d'euros.