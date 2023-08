Football : A Old Trafford, Lens s'écroule en deuxième période

par Thomas Le Bourdelles (iDalgo) Bienvenue dans la cour des grands ! Le RC Lens affrontait, ce samedi Manchester United pour son dernier match de pré-saison. Une rencontre qui s'est soldée par une défaite du club nordiste sur le score de 3 buts à 1. Les Lensois étaient pourtant devant à la pause grâce à un superbe lobe de 50m signé Sotoca suite à une passe mal assurée de Dalot pour Varane. Mais au retour des vestiaires, les Mancuniens, triple champion d'Europe, ont tenu leur rang en renversant le score en seulement 10 minutes. Rashford (49), Anthony (53) et Casemiro (59) sont les buteurs. Qualifiés en Ligue des Champions, les hommes de Franck Haise vont devoir retenir le positif mais aussi et surtout, tirer des enseignements de cet amical pour faire vibrer son peuple lors de cette saison européenne. Bollaert ne demande que ça !