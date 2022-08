Foot Locker: Mary Dillon nommée directrice générale et résultats meilleurs qu'attendu

(Reuters) - Foot Locker a annoncé vendredi la nomination de Mary Dillon au poste de directrice générale, en remplacement de Richard Johnson, et a fait état pour le deuxième trimestre d'un bénéfice meilleur qu'attendu et d'une baisse plus faible que prévu de ses ventes à périmètre comparable.

Le titre du distributeur de chaussures et de vêtements de sport américain prenait 21% dans les premiers échanges à Wall Street.

Foot Locker a également annoncé sa décision de séparer les rôles de président et de directeur général et Richard Johnson, qui prendra sa retraite, restera président du conseil d'administration jusqu'au 31 janvier.

Marie Dillon a passé les huit dernières années en tant que directrice générale d'Ulta Beauty à développer le commerce électronique du distributeur de produits de beauté et prendra ses fonction à la tête de Foot Locker le 1er septembre.

Elle a également occupé le poste de directrice mondiale du marketing chez McDonald's de 2005 à 2010.

Le changement de direction intervient alors que Foot Locker se concentre sur l'augmentation dans ses magasins des ventes de baskets et autres articles de la marque Adidas, pour compenser la baisse de la présence de Nike, son principal fournisseur.

Le distributeur a par ailleurs fait état au deuxième trimestre d'un bénéfice par action ajusté à 1,10 dollars (1,09 euros), au dessus des attentes des analystes qui tablaient sur 0,79 dollars, selon un consensus IBES de Refinitiv.

Les ventes à périmètre comparable ont chuté de 10,3% sur le trimestre à fin juin, une baisse moins importante que prévu par les analystes qui attendaient un recul de 13,7%.

(Reportage Mehr Bedi à Bangalore; version française Elitsa Gadeva)