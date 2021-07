Fodé Ballo-Touré débarque à l'AC Milan

par Baptiste Marin (iDalgo)

Fodé Ballo-Touré quitte l’AS Monaco. Le latéral gauche s’est engagé dimanche avec l’AC Milan. Le club milanais a déboursé 8 millions d’euros pour s’attacher les services du défenseur de 24 ans. À la recherche d’un club depuis la fin de son contrat avec Guingamp, Lebogang Phiri a trouvé un point de chute en Turquie. Le milieu de terrain a signé un contrat de trois ans avec Rizespor. Jhon Cordoba et le Hertha Berlin, c'est fini. L’attaquant colombien rejoint la Russie et le FK Krasnodar. Le Genoa a choisi de prêter Pawel Jaroszynkski. Le Polonais évoluera la saison prochaine du côté de Salernitana, club promu en Série A. Passé par le Torino ou la Fiorentina, le Slovène Jasmin Kurtic quitte Parme et rejoint le club du PAOK en Grèce. Défenseur prometteur, l’Anglais Marc Guéhi quitte Chelsea et s’est engagé pour les cinq prochaines saisons avec Crystal Palace. Le joueur de 21 ans évoluait la saison passée du côté de Swansea.