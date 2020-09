Fnac-Darty vise un chiffre d'affaires 2020 proche de celui de 2019

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le directeur général de Fnac Darty a dit espérer mardi réaliser pour cette année un chiffre d'affaires proche de celui de 2019, soulignant que l'activité du distributeur spécialisé était "bonne".

Interrogé sur BFM Business sur le montant des revenus attendus en 2020 après un chiffre d'affaires de 7,3 milliards en 2019, Enrique Martinez a répondu: "J'espère pas trop loin de ça".

"On a perdu autour de 400 millions pendant le plus dur de la crise. Depuis, l'activité est bonne et on récupère progressivement une bonne partie", a-t-il ajouté.

(Nicolas Delame et Blandine Hénault)