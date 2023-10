Fnac Darty sous pression après l'abaissement de sa prévision de ROC pour 2023

PARIS, 27 octobre (Reuters) - Fnac Darty recule vendredi à la Bourse de Paris après la révision à la baisse de sa prévision de résultat opérationnel courant pour 2023, le distributeur spécialisé évoquant "un contexte de consommation dégradé". A 11h28, l'action perd 3,29% à 19,69 euros après avoir perdu jusqu'à 14% plus tôt en séance. "Après une activité stable au troisième trimestre et dans un environnement de consommation dégradé, Fnac Darty est prudent sur le rebond de la consommation initialement anticipé", a commenté le groupe jeudi soir dans un communiqué. Si le groupe se dit confiant pour le quatrième trimestre avec les ventes de fin d'année, il a revu néanmoins sa prévision de résultat opérationnel courant à autour de 180 millions d'euros contre autour de 200 millions d'euros auparavant. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de Fnac Darty a reculé de 0,5% à 1,84 milliard d'euros. La réduction de la prévision "n'est pas une surprise, car les 200 millions d'euros n'étaient pas conformes aux fondamentaux et à l'environnement économique actuel, mais le marché ne pardonne rien en ce moment", a souligné un analyste. (Rédigé par Blandine Hénault, avec Olivier Cherfan, édité par Jean-Stéphane Brosse)