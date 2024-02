Fnac Darty : Le résultat opérationnel chute avec la baisse de l'activité en Espagne

Fnac Darty : Le résultat opérationnel chute avec la baisse de l'activité en Espagne













22 février (Reuters) - Fnac Darty a fait état jeudi d'une baisse de son résultat opérationnel annuel, la baisse d'activité particulièrement forte en Espagne ayant pesé sur les résultats. Le groupe français de distribution spécialisée a enregistré un résultat opérationnel courant à 171 millions d'euros pour l'exercice 2023, en baisse de 60 millions d'euros sur un an mais en ligne avec le consensus publié par Fnac Darty. Le chiffre d'affaires du groupe pour la période s'est établi à 7,88 milliards d'euros, contre 7,95 milliards d'euros il y a un an. "Cette évolution provient pour moitié de la baisse d'activité particulièrement forte en Espagne et chez Nature & Découvertes au quatrième trimestre", a déclaré le groupe dans un communiqué, ajoutant que le solde reflète également les coûts opérationnels du groupe. A lire aussi... Fnac Darty a annoncé qu'il proposerait un dividende de 0,45 euro par action lors de sa prochaine assemblée générale des actionnaires, en mai. Le groupe a également confirmé viser un cash-flow libre opérationnel cumulé d'environ 500 millions d'euros sur 2021-2024, ainsi qu'un résultat opérationnel courant au moins égal à celui 2023. (Rédigé par Augustin Turpin, édité par Sophie Louet)