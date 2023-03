Fnac Darty : Kretinsky a franchi en hausse le seuil de 25% du capital

PARIS, 22 mars (Reuters) - Vesa Equity Investment, véhicule d'investissement contrôlé par l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky, a franchi en hausse le seuil de 25% du capital de Fnac Darty, selon un avis de l'Autorité des marchés financiers (AMF) publié mercredi. Vesa Equity Investment détient 25,03% du capital et des droits de vote de Fnac Darty après avoir acquis des actions de la société sur le marché, précise l'AMF. Le mois dernier, BFM Business rapportait que Daniel Kretinsky cherchait à accroître sa participation dans Fnac Darty, alors de 20%, et qu'il était prêt à mettre la main sur celle de l'allemand Ceconomy, à l'époque premier actionnaire du groupe avec 24% du capital. (Rédigé par Matthieu Protard et Jean-Stéphane Brosse)