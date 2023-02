Fnac Darty grimpe, spéculations sur un intérêt renforcé du milliardaire Daniel Kretinsky

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Fnac Darty est en nette progression jeudi à la Bourse de Paris après des informations de presse faisant état d'un intérêt renforcé de l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky pour le groupe de distribution spécialisée. Vers 10h05, l'action Fnac Darty bondit de 9,16% à 39,1 euros, au plus haut depuis août, quand le SBF 120 progresse au même moment d'environ 0,3%. Daniel Kretinsky cherche à accroître sa participation dans Fnac Darty, actuellement de 20%, et serait prêt à mettre la main sur celle de l'allemand Ceconomy, le premier actionnaire du groupe avec 24% du capital, rapporte BFM Business en citant plusieurs sources. Un porte-parole de Ceconomy, spécialisé dans la distribution d'électronique grand public, a déclaré à Reuters qu'aucune discussion n'était engagée avec le milliardaire tchèque à ce sujet. Daniel Kretinsky n'avait pas pu être joint dans l'immédiat pour un commentaire. De son côté, Fnac Darty n'a pas souhaité faire de commentaires dans l'immédiat alors que le groupe publiera dans la soirée ses résultats annuels. (Laetitia Volga, avec Matthias Inverardi à Berlin et Dominique Vidalon à Paris, édité par Blandine Hénault)