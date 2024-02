Fnac Darty grimpe en bourse, la génération de trésorerie saluée après un exercice 2023 difficile

Fnac Darty grimpe en bourse, la génération de trésorerie saluée après un exercice 2023 difficile













PARIS, 23 février (Reuters) - Fnac Darty grimpe en Bourse vendredi après la publication de ses résultats pour 2023, marqués par le recul du résultat opérationnel mais une forte génération de trésorerie. A 10h35, l'action Fnac Darty gagne 9,6% à 26,94 euros après un ouverture initiale dans le rouge. La valeur, en tête du SBF 120, signe sa plus forte hausse journalière en trois ans. Le groupe français de distribution spécialisée a enregistré un résultat opérationnel courant de 171 millions d'euros pour l'exercice 2023, en baisse de 60 millions d'euros sur un an dans un contexte de faible demande des consommateurs. "Cette évolution provient pour moitié de la baisse d'activité particulièrement forte en Espagne et chez Nature & Découvertes au quatrième trimestre", a expliqué le groupe dans un communiqué. A lire aussi... Fnac Darty est toutefois parvenu l'an dernier à améliorer son cash flow libre opérationnel, qui est ressorti positif à 180 millions d'euros, contre -30 millions un an plus tôt, à la faveur de la normalisation du besoin en fonds de roulement (BFR) et d'investissements conformes aux anticipations. Dans une note, les analystes de Midcap saluent une "bonne nouvelle" sur le cash flow libre opérationnel qui ressort selon eux au-dessus des attentes. Fnac Darty a réaffirmé son objectif d'atteindre un cash-flow libre opérationnel cumulé d'environ 500 millions d'euros sur la période 2021-2024, soit un niveau de 180 millions d'euros en 2024. "Nous restons confiants dans le fait que la génération de cash flow libre restera solide grâce à une nouvelle amélioration du BFR, de moindres dépenses en capital et à une part plus élevée de services rentables", soulignent dans une note les analystes de Barclays. (Rédigé par Blandine Hénault, avec la contribution de Stéphane Hamel)