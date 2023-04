Fnac Darty conclut un accord en vue d'acquérir Mediamarkt Portugal

20 avril (Reuters) - Fnac Darty SA: * ANNONCE AVOIR CONCLU UN ACCORD AVEC MEDIAMARKTSATURN, FILIALE DE CECONOMY, EN VUE D'ACQUÉRIR 100% DE SES ACTIVITÉS AU PORTUGAL * AVEC CE PROJET D'ACQUISITION, DÉJÀ RELUTIF AVANT SYNERGIES, LE GROUPE CONSOLIDERA SA POSITION DE NUMÉRO 2 AU PORTUGAL * L'OBJECTIF DE FNAC DARTY EST DE FINALISER L'OPÉRATION D'ICI L'ÉTÉ 2023 * AU COURS DE L'EXERCICE 2021-2022, MEDIAMARKT PORTUGAL A ENREGISTRÉ UN CHIFFRE D'AFFAIRES D'ENVIRON EUR 140 MLNS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)