Fnac Darty : clôture définitive du contentieux lié à la cession de Comet en faveur de Fnac Darty

Fnac Darty : clôture définitive du contentieux lié à la cession de Comet en faveur de Fnac Darty













12 février (Reuters) - Fnac Darty SA: * CLÔTURE DÉFINITIVE DU CONTENTIEUX LIÉ À LA CESSION DE COMET EN FAVEUR DE FNAC DARTY * FNAC DARTY DEVRAIT RECEVOIR LE SOLDE DE LA SOMME INITIALEMENT VERSÉE EN DÉCEMBRE 2022 * AINSI QUE LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PROCÉDURE ENGAGÉS ET D'INTÉRÊTS, SOIT UN IMPACT POSITIF SUR SA TRÉSORERIE ESTIMÉ À AU MOINS 40 MILLIONS D'EUROS D'ICI 45 JOURS OUVRÉS * FIN 2023, LA DÉCISION RENDUE EN PREMIÈRE INSTANCE PAR LA HIGH COURT DE LONDRES AYANT ÉTÉ INFIRMÉE, LE GROUPE AVAIT REÇU ENVIRON 100 MILLIONS D'EUROS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)