Fnac Darty annonce la modification de son delayed-draw term loan

12 septembre (Reuters) - Fnac Darty SA: * ANNONCE UN ACCORD AVEC SES BANQUES CONCERNANT LA MODIFICATION DE SON DELAYED-DRAW TERM LOAN * ET DES NÉGOCIATIONS AVANCÉES POUR LA MISE EN PLACE D'OPTIONS D'EXTENSIONS DE LA LIGNE DE CRÉDIT RCF EXISTANTE * LE MONTANT DISPONIBLE DU DDTL SERA RÉDUIT À 100 MILLIONS D'EUROS. PAR AILLEURS, L'OBJET DU DDTL SERA MODIFIÉ AFIN DE PERMETTRE DES TIRAGES POUR LES BESOINS GÉNÉRAUX DU GROUPE * LA DATE DE MATURITÉ DU DDTL RESTE FIXÉE AU 16 DÉCEMBRE 2025, CETTE MATURITÉ POURRA ÊTRE PROLONGÉE D'UN OU DEUX ANS, AVEC L'ACCORD DES PRÊTEURS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)