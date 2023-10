Fnac Darty affiche un CA au T3 en léger recul de 0,5%

26 octobre (Reuters) - Fnac Darty SA: * RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 2023 ATTENDU AUTOUR DE EUR 180 MILLION * CA DU T3 2023 STABLE À EUR 1,840 MLDS, -0,5% EN DONNÉES PUBLIÉES PAR RAPPORT À L'AN DERNIER * DÉCISION FAVORABLE DE LA COUR D'APPEL DE LONDRES DANS LE CADRE DE LA CESSION DE COMET * LANCEMENT D'UN PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS DE 20 MILLIONS D'EUROS * TAUX DE MARGE BRUTE DE 30,4%, EN HAUSSE DE 40 PDB SUR LES NEUF PREMIERS MOIS DE L'ANNÉE * ACCORD EN VUE DE LA CRÉATION D'UNE ENTREPRISE COMMUNE DÉDIÉE À LA LOGISTIQUE E-COMMERCE ET AU SAAS MARKETPLACE AVEC CEVA LOGISTICS * RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT DU S2 2023 EST ATTENDU EN LIGNE AVEC CELUI DU S2 2022 * SUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE 2023, LE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT DEVRAIT EN CONSÉQUENCE SE SITUER AUTOUR DE 180 MILLIONS D'EUROS * FNAC DARTY SA VISE TOUJOURS UNE ENVELOPPE D'INVESTISSEMENTS OPÉRATIONNELS POUR 2023 D'ENVIRON 120 MILLIONS D'EUROS. * OBJECTIFS DE CASH-FLOW LIBRE OPÉRATIONNEL CUMULÉ D'ENVIRON 500 MILLION D'EUROS SUR 2021-2024 ET D'AU MOINS 240 MILLION D'EUROS EN RYTHME ANNUEL À PARTIR DE 2025 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)