Floride: Un suprémaciste blanc abat trois Noirs dans une épicerie

(Reuters) - Un jeune homme blanc puissant armé a abattu samedi trois Afro-Américains dans une épicerie de Jacksonville, en Floride, avant de se donner la mort, une fusillade dont les autorités estiment qu'elle était motivée par le racisme du tireur. "Cette fusillade était motivée par la haine raciale. Il haïssait les Noirs", a déclaré le shérif de Jacksonville, T.K. Waters , pendant une conférence de presse. Le jeune homme âgé d'une vingtaine d'années avait sur lui un fusil d'assaut semi-automatique de type AR-15, avec des croix gammée dessinées sur la crosse, un pistolet et un gilet pare-balles. Il a écrit "plusieurs manifestes" traduisant sa haine des Noirs à l'intention des médias et ses parents ont déclaré aux autorités qu'il détestait les personnes de couleur, a précisé le shérif. Avant de pénétrer dans l'épicerie, où il a abattu deux hommes et une femme, le tireur avait été vu devant l'Edward Waters University, première université privée fondée par des Noirs aux Etats-Unis, il y a un siècle et demi. Sherri Onks, qui dirige le bureau du FBI à Jacksonville, a indiqué que l'enquête portait sur un "crime de haine". "Les crimes de haine seront toujours la priorité du FBI parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une attaque visant une victime, mais d'un moyen de menacer et intimider une communauté entière", a-t-elle déclaré. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a condamné un acte "inacceptable" et "lâche". Selon l'organisation à but non lucratif Gun ViolenceArchive, les Etats-Unis ont été le théâtre de 469 fusillades depuis le début de l'année. Une fusillade est classée comme telle à partir du moment où elle a fait au moins quatre morts ou blessés, tireur compris. La fusillade de Jacksonville fait écho à celle de l'an dernier à Buffalo, dans l'Etat de New York, où un suprémaciste blanc avait abattu dix Noirs. (Rédigé par Jasper Ward et Patricia Zengerle, version française Tangi Salaün)