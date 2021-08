Florian Sénéchal remporte la 13ème étape, Egan Bernal récupère quelques secondes

par Arthur Cremers (iDalgo)

Le 13ème étape a été très tranquille ce vendredi sur la Vuelta. Dès le début de la course, Diego Rubio, Alvaro Cuadros et Luis Angel Mate se sont échappés et ont compté au maximum 3'00" d'avance sur le peloton qui n'a jamais laissé filer. Revenu à un peu moins de 30 kilomètres de l'arrivée située à Villanueva de la Serena, ce dernier a ensuite vu les équipes des favoris et des sprinteurs se mettre en place pour éviter d'être piégé. Malgré tout, le final technique a étiré le peloton qui a craqué sous la pression de la Deceuninck-Quick Step de Fabio Jakobsen. Mais l'actuel maillot vert a été victime d'un souci mécanique dans les ultimes hectomètres et c'est son équipier Florian Sénéchal qui a levé les bras d'un souffle devant Matteo Trentin. Au général, Odd Christian Eiking conserve sa tunique rouge de leader tandis que Egan Bernal a repris 5" à tous les favoris.