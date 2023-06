Florian Grill élu nouveau président de la FFR

par Milo Langro (iDalgo) Florian Grill devient le nouveau président de la FFR. Après des semaines d'attente et de débats pour savoir qui allait succéder à Alexandre Martinez qui occupait cette fonction depuis la démission de Bernard Laporte en janvier, c'est Florian Grill qui prendra la suite. Suite à des élections où chaque club de France pouvait faire exprimer sa voix, le verdict est tombé aujourd'hui et c'est donc le collectif "Ovale Ensemble" et Florian Grill son représentant qui remportent ces dernières avec 58,14 % des voix. Cela vient enfin éclairer une partie du trouble qui flotte sur le Fédération Française de Rugby depuis plusieurs mois et l'affaire Laporte. Mais même si un nouveau président a donc été désigné, cela n'enlève pas totalement le chantier auquel ce dernier va devoir s'atteler avant le début de la Coupe du Monde de rugby qui aura en France à partir du 8 septembre 2023.