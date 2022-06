Florent Manaudou éliminé en demi-finales du 50m nage libre, Tomac 5e du 200 m dos

par Mickael Pinta (iDalgo)

7e de sa série, la plus rapide des demi-finales, Florent Manaudou ne s'est pas qualifié pour la finale du 50m nage libre. Le Français, champion olympique à Londres en 2012 et médaillé d'argent à Rio et Tokyo sur la distance a terminé à 25 centièmes du vainqueur, l'Italien Lorenzo Zazzeri (21''95). 4e de cette même demi-finale, Maxime Grousset devra se défaire du Brésilien Bruno Fratus dans un barrage pour se qualifier pour la finale. Marie Wattel a pris la 7e place de la finale du 100m nage libre chez les dames. La victoire est revenue à l'Australienne Mollie O'Callaghan (52''67). La Suédoise Sarah Sjoestroem (52''80) et l'Américaine Torri Huske (52''92) complètent le podium. Enfin, Mewen Tomac a pris la 5e place du 200m dos remporté par l'Américain Ryan Murphy.