Flambée du nombre de cas de COVID-19 à Moscou

MOSCOU (Reuters) - Le nombre de cas de COVID-19 détectés quotidiennement à Moscou a atteint vendredi un nouveau record avec un triplement des contaminations en deux semaines à 9.056 cas, une aggravation de l'épidémie qui a conduit le maire de Moscou à prolonger les restrictions sanitaires jusqu'au 29 juin.

Les mesures décidées par Sergueï Sobianine comprennent l'interdiction d'organiser des événements publics réunissant plus de 1.000 personnes, la fermeture des cafés et des restaurants pendant la nuit et la fermeture de la "fan-zone" mise en place pour l'Euro 2021.

Le maire a déclaré jeudi que la capitale faisait face à un nouveau variant du coronavirus plus agressif et plus contagieux.

Les autorités de Moscou ont rendu la vaccination obligatoire pour les salariés en première ligne et ont annoncé une semaine chômée pour endiguer la propagation du coronavirus. Les entreprises reprendront le travail lundi.

A l'échelle nationale, 17.262 nouveaux cas de COVID-19 ont été recensés vendredi, ce qui porte le nombre d'infections à 5.281.309. Le groupe de travail sur le coronavirus, mis en place par le gouvernement, a confirmé 453 décès liés à l'épidémie au cours des dernières 24 heures dans le pays, portant le nombre de décès à 128.445 depuis le début de l'épidémie.

L'agence nationale des statistiques, qui tient des données distinctes, a déclaré que la Russie avait enregistré environ 270.000 décès entre avril 2020 et avril 2021.

Le Kremlin, qui réagissait à ces chiffres vendredi, a attribué cette nouvelle flambée des infections au "nihilisme" de la population, au faible taux de vaccination en Russie et aux mutations du virus.

Le porte-parole du président Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, a déclaré que la campagne de vaccination massive n'avait manifestement pas été aussi efficace que souhaité et a indiqué que le président russe suivait de près la situation.

