Fitch place la note AAA des Etats-Unis sous surveillance

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - L'agence de notation Fitch a annoncé mercredi avoir placé la note "AAA" des Etats-Unis sous surveillance, en raison de l'enlisement des négociations sur le plafond de la dette américaine. Les discussions entre les responsables de l'administration Biden et les républicains du Congrès sont dans l'impasse, chaque partie reprochant aux propositions de l'autre d'être trop extrêmes. Fitch a estimé que la note des Etats-Unis pourrait être dégradée si le plafond de la dette n'était pas relevé ou suspendu d'ici à la date butoir du 1er juin. L'agence de notation a toutefois précisé que les risques que les Etats-Unis ne remboursent pas leurs dettes étaient très faibles. Fitch s'attend désormais à ce que le gouvernement américain dépense plus qu'il ne gagne, générant un déficit de 6,5% du produit intérieur brut (PIB) en 2023, et de 6,9% en 2024. (Reportage Akriti Sharma; version française Camille Raynaud)