Fitch ne s'attend plus à une récession aux États-Unis, prévoit trois baisses de taux en 2024

Fitch ne s'attend plus à une récession aux États-Unis, prévoit trois baisses de taux en 2024













Crédit photo © Reuters

NEW YORK (Reuters) - L'agence de notation Fitch ne prévoit plus de récession aux États-Unis cette année en raison de nombreux signes de vigueur de l'économie, a déclaré son économiste en chef, Brian Coulton, lors d'une conférence en ligne mercredi. La Réserve fédérale (Fed) devrait réduire les taux d'intérêt à trois reprises en 2024, a-t-il ajouté. L'an dernier, Fitch avait pris par surprise les marchés en abaissant la note de crédit des Etats-Unis, du cran le plus élevé AAA à AA+. L'agence avait alors mis en avant la détérioration des finances publiques et les négociations répétées sur le plafond de la dette. (Rédigé par Davide Barbuscia et Matt Tracy, Blandine Hénault pour la version française, édité par Jean-Stéphane Brosse)