Fitch maintient la note de crédit de la France à AA

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - L'agence de notation Fitch a maintenu vendredi la note de crédit de la France à "AA-", estimant notamment que la France bénéficiait d'une "économie importante, riche et diversifiée, d'institutions fortes et efficaces et d'une stabilité macrofinancière reconnue". Dans un communiqué diffusé vendredi soir, Fitch a toutefois jugé que les finances publiques françaises, et en particulier le niveau élevé de la dette publique, constituaient un point faible. L'agence a revu sa prévision de croissance du produit intérieur brut (PIB) en 2024 à +1,1%, contre +1,3% précédemment, en raison d'une demande plus faible et d'un d'un commerce net légèrement plus faible. Fitch s'attend à ce que la croissance du PIB atteigne 1,7% en 2025, grâce à la reprise de la consommation privée. L'agence de notation a abaissé la note de crédit de la France à "AA-" au mois d'avril, estimant alors que le contexte politique et social pourrait compliquer la réduction des dépenses publiques. (Rédigé par Camille Raynaud, édité par Kate Entringer)