Fitch dégrade la note de Casino

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - L'agence de notation Fitch a abaissé mardi de "CC" à "RD" la note de défaut pour les émissions en devises à long terme de Casino, déclarant dans un communiqué avoir pris cette décision après l'expiration du délai de grâce d'un mois pour le paiement d'un coupon obligataire de 400 millions d'euros. Cette annonce intervient alors que le distributeur stéphanois, lourdement endetté, a conclu fin juillet un accord de principe avec ses principaux créanciers sur la restructuration de sa dette après, en parallèle à l'acceptation d'un plan de sauvetage porté par l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky pour éviter une faillite. L'objectif est de parvenir à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée au mois d'octobre et, au premier trimestre 2024, à la réalisation effective de toutes les opérations de restructuration. Dans son communiqué, Fitch souligne que Casino a déclaré publiquement le 25 août que le président du Tribunal de commerce de Paris se prononcerait en septembre sur des demandes de délais de grâce pour le versement de coupons obligataires. L'agence de notation dit "comprendre que le tribunal compétent a temporairement suspendu les paiements prévus pour un certain nombre d'obligations financières", dont le coupon cité. Au début du mois, l'agence S&P Global avait dégradé de "CCC-" à "CC" la note de crédit de Casino, disant s'attendre à un défaut de paiement imminent. (Rédigé par Jean Terzian)