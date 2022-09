Fitch abaisse ses prévisions de PIB mondial pour 2022 et 2023

PARIS, 15 septembre (Reuters) - L'agence de notation Fitch Ratings a annoncé jeudi réviser à la baisse ses prévisions de croissance de l'économie mondiale à 2,4% pour cette année et 1,7% pour l'an prochain, soit une baisse respectivement d'un demi-point et d'un point par rapport aux précédentes estimations, en raison de la crise du gaz en Europe et de l'accélération de la hausse des taux d'intérêt des banques centrales.

Selon Fitch Ratings, la zone euro et le Royaume-Uni devraient entrer en récession dans le courant de cette année, tandis qu'aux Etats-Unis, cela pourrait se produire à la mi-2023.

Le produit intérieur brut (PIB) de la zone euro devrait se contracter de 0,1% l'an prochain (-2,2 points de pourcentage par rapport à la prévision de juin), tandis que la croissance aux Etats-Unis est attendue cette année à 1,7% (-1,2 point) et en 2023 à 0,5% (-1 point).

En Chine, l'agence table sur une croissance désormais limitée à 2,8% (-0,9 point) cette année avant un rebond à 4,5% (-0,8 point) l'an prochain, en raison notamment des restrictions sanitaires liées à la résurgence du COVID-19 et de l'effondrement du marché de l'immobilier.

Les nouvelles prévisions de Fitch se fondent sur un arrêt total ou quasi total des approvisionnements en gaz russe en Europe et un relèvement des taux d'intérêt, d'ici la fin d'année, à 4% aux Etats-Unis, à 2% en zone euro et à 3,25% au Royaume-Uni. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)