First Citizens rachète les prêts et dépôts de SVB, selon la FDIC

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - First Citizens BancShares va racheter la totalité des dépôts et des prêts de la Silicon Valley Bank, a annoncé l’autorité fédérale de garantie des dépôts bancaires (FDIC). Le rachat, par la filiale First-Citizens Bank & Trust Company, comprend environ 72 milliards de dollars (66,96 milliards d'euros) d'actifs de la Silicon Valley Bank avec une décote de 16,5 milliards de dollars, a précisé la FDIC. First Citizens dispose d'environ 109 milliards de dollars d'actifs et de 89,4 milliards de dollars de dépôts. (Reportage Jahnavi Nidumolu ; Version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)