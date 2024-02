Finlande : Stubb favori du second tour de la présidentielle

Crédit photo © Reuters

par Anne Kauranen HELSINKI (Reuters) - Le candidat de centre-droit Alexander Stubb, du Parti de la coalition nationale de Finlande, est donné en tête du second tour de l'élection présidentielle, qui se déroulera dimanche. La Finlande élit un nouveau président pour diriger sa politique étrangère et sécuritaire dans le cadre de son nouveau rôle au sein de l'Otan, après avoir rompu avec des décennies de non-alignement pour rejoindre l'alliance en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Alexander Stubb, qui a occupé les fonctions de Premier ministre, est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle avec 27,2% des voix recueillies, devant le libéral Pekka Haavisto, membre du Parti vert (25,8%). Les derniers sondages créditent Alexander Stubb d'une avance de 6 à 8 points de pourcentage sur son rival. Les deux candidats sont pro-européens et de fervents partisans de l'Ukraine qui ont appelé à des mesures sévères contre la Russie. Près de 46% des électeurs qui y étaient autorisés ont voté en avance, selon les données officielles. Les premiers résultats des votes anticipés devraient être connus peu après la fermeture des bureaux de vote, à 18h00 GMT. Le nom du vainqueur devrait être connu aux alentours de 21h00 GMT. (Reportage Anne Kauranen; version française Camille Raynaud)