Finlande : Stubb et Haavisto qualifiés au second tour de la présidentielle













Crédit photo © Reuters

par Anne Kauranen et Essi Lehto HELSINKI (Reuters) - Le candidat de centre-droit Alexander Stubb du Parti de la coalition nationale de Finlande a remporté de justesse le premier tour de l'élection présidentielle dimanche et affrontera le membre du Parti vert libéral Pekka Haavisto lors d'un second tour, selon les données officielles. Avec 99,5% des bulletins dépouillés, Alexander Stubb est arrivé en tête du scrutin avec 27,2% des voix, devant Pekka Haavisto (25,8%) et le nationaliste Jussi Halla-aho (19%). Un second tour aura lieu le 11 février. La Finlande élit un nouveau président pour diriger sa politique étrangère et sécuritaire dans le cadre de son nouveau rôle au sein de l'Otan, après avoir rompu avec des décennies de non-alignement pour rejoindre l'alliance en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. "C'est beaucoup plus que ce que j'avais osé espérer, je suis très content et reconnaissant", a déclaré Alexander Stubb, ancien premier ministre, à la chaîne publique Yle. Pekka Haavisto, qui a été ministre des affaires étrangères jusqu'à l'année dernière, est un défenseur des droits de l'homme qui a également travaillé comme négociateur de paix. Le président finlandais dirige la politique étrangère et de sécurité en étroite collaboration avec le gouvernement et représente le pays lors des réunions de l'Otan, tout en agissant en tant que commandant en chef des forces de défense finlandaises. Les trois principaux candidats sont des partisans de l'Ukraine et ont appelé à des mesures sévères contre la Russie. L'admission de la Finlande à l'Otan l'année dernière a suscité des menaces de "contre-mesures" de la part de la Russie, avec laquelle le pays a fermé en décembre sa frontière au passage de personnes, en réponse à l'afflux de migrants qui tentaient de la franchir. (Reportage Anne Kauranen et Essi Lehto à Helsinki, avec Elviira Luoma à Gdansk ; rédigé par Terje Solsvik à Oslo, avec Hugh Lawson et David Holmes à Londres, version française Benjamin Mallet)