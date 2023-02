Finlande: Les parlementaires doivent se prononcer sur la ratification à l'Otan

Crédit photo © Reuters

par Anne Kauranen HELSINKI (Reuters) - Les parlementaires finlandais doivent discuter vendredi de la date à laquelle le Parlement devrait ratifier le traité fondateur de l'Otan, ce qui pourrait permettre à la Finlande de rejoindre l'Alliance avant la Suède. Les deux pays ont demandé l'an dernier à rejoindre l'Otan à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et doivent obtenir l'approbation de tous les pays membres de l'organisation pour y adhérer. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a indiqué la semaine dernière qu'Ankara pourrait accepter que la Finlande rejoigne l'Otan avant la Suède. Les parlementaires finlandais doivent décider vendredi si le Parlement doit ratifier le traité fondateur de l'Otan avant la pause parlementaire qui débutera le 3 mars, avant les élections législatives prévues le 2 avril. La Turquie et la Hongrie doivent encore ratifier l'adhésion des pays nordiques. (Reportage Anne Kauranen; version française Camille Raynaud)