Finlande : Droite et sociaux-démocrates au coude-à-coude à l'issue des législatives

Finlande : Droite et sociaux-démocrates au coude-à-coude à l'issue des législatives













par Anne Kauranen et Essi Lehto HELSINKI, 2 avril (Reuters) - Le Parti de la Coalition nationale (NCP, droite) et les sociaux-démocrates de la Première ministre sortante Sanna Marin étaient au coude-à-coude dimanche à l'issue des élections législatives en Finlande. Après dépouillement de 40% environ des bulletins de vote, le NCP était crédité de 20,8% des suffrages exprimés contre 20,7% pour le Parti social-démocrate, selon les chiffres communiqués par le ministère de la Justice. Le Parti des Finlandais, classé à l'extrême droite, arrivait troisième avec 18,6% des voix. Le NCP, dirigé par Petteri Orpo, a longtemps caracolé en tête des sondages mais son avance a fondu ces derniers mois. Le parti promet de couper dans la dépense publique afin de réduire la dette, qui a dépassé 70% du produit intérieur brut depuis l'arrivée au pouvoir de Sanna Marin en 2019. La jeune Première ministre, âgée de 37 ans, symbole d'une nouvelle et jeune génération de dirigeants progressistes, s'est déclarée confiante de pouvoir l'emporter au final. Traditionnellement, le dirigeant du parti arrivé en tête aux législatives est chargé de former le gouvernement, constitué après de longues tractations entre partis. Si Petteri Orpo a déclaré qu'il négocierait avec toutes les formations pour obtenir une majorité au Parlement, Sanna Marin a exclu de gouverner avec le Parti des Finlandais, qu'elle a qualifié d'"ouvertement raciste" lors d'un débat en janvier, une accusation rejetée par ce parti nationaliste. Le Parti des Finlandais, dont la dirigeante Riikka Purra dit vouloir lutter contre l'immigration "nocive" en provenance des pays en développement, est favorable à une politique d'austérité économique, à l'instar du Parti de la Coalition nationale. (Version française Jean-Stéphane Brosse)