Finlande : Des milliers de migrants attendent en Russie de franchir la frontière

par Essi Lehto HELSINKI (Reuters) - La Finlande dispose d'informations prouvant que des milliers de migrants de pays tiers attendent de franchir sa frontière depuis la Russie, a déclaré mardi la ministre finlandaise de l'Intérieur, Mari Rantanen. Helsinki a fermé sa frontière avec la Russie à la fin de l'année dernière en raison du nombre croissant de migrants entrant dans le pays de manière illégale. Le pays accuse Moscou de diriger les migrants vers sa frontière, ce que le Kremlin a démenti. "Nous disposons d'informations selon lesquelles des milliers de personnes attendent de passer en Finlande du côté russe", a déclaré Mari Rantanen lors d'une conférence de presse. Cela représente "une menace pour la société", a-t-elle ajouté. A lire aussi... Mari Rantanen a refusé de préciser comment les autorités finlandaises avaient obtenu ces informations. Le ministère de l'Intérieur finlandais a déclaré lundi qu'il mettrait rapidement en place de nouvelles lois afin de renforcer la sécurité aux frontières et de lutter contre l'instrumentalisation des flux migratoires par Moscou. Le gouvernement présentera sa proposition au Parlement le mois prochain, a ajouté le ministère. Plus de 1.300 demandeurs d'asile originaires du Yémen, de la Somalie ou de Syrie, entre autres, sont entrés en Finlande depuis la Russie entre août et décembre 2023, selon les autorités frontalières finlandaises. En janvier, l'autorité finlandaise chargée de l'immigration a déclaré à Reuters qu'elle n'avait pas été en mesure de localiser environ 160 migrants, qui ont probablement poursuivi leur route vers un autre pays européen. (Reportage Essi Lehto, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)