Finlande : Démission d'un ministre après des propos controversés sur Hitler

Crédit photo © Reuters

HELSINKI (Reuters) - Le ministre finlandais de l'Economie, membre du parti d'extrême droite des Finlandais, a démissionné vendredi dix jours après son entrée en fonction, après des propos polémiques sur Adolf Hitler récemment exhumés par la presse. "Pour la continuité du gouvernement et la réputation de la Finlande, je considère qu'il m'est impossible de poursuivre à mon poste de ministre de manière satisfaisante", a déclaré Vilhelm Junnila dans un communiqué. Le Parti des Finlandais est membre de la coalition gouvernementale au pouvoir depuis le 20 juin dernier, avec les conservateurs du Parti de la Coalition nationale (NCP), vainqueur des élections législatives d'avril. Lors d'une réunion de campagne en mars dernier, Vilhelm Junnila a affiché à demi-mot sa sympathie pour Adolf Hitler en félicitant un autre membre de son parti pour son numéro de candidature, 88, un symbole pour les néo-nazis car il renvoie à la huitième lettre de l'alphabet, le H, et au salut nazi "Heil Hitler". "Tout d'abord, félicitations pour cet excellent numéro de candidat. Je sais que c'est un numéro gagnant. A l'évidence, ce '88' évoque Adolf Hitler mais nous n'en dirons pas plus", a déclaré Vilhelm Junnila, qui a par la suite présenté ses excuses pour une blague de mauvais goût. Le ministre de l'Economie a présenté sa démission après avoir survécu il y a deux jours à un vote de défiance. Le NCP a remporté 48 sièges sur 200 au Parlement lors des élections du 2 avril, le Parti des Finlandais est arrivé deuxième avec 46 élus, reléguant le Parti social-démocrate de la Première ministre sortante Sanna Marin dans l'opposition, avec 43 sièges. La coalition au pouvoir, qui regroupe également les chrétiens-démocrates et le Parti populaire suédois représentant la minorité suédophone regroupe 108 élus. (Reportage Anne Kauranen, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)