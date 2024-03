Financement sécurisé pour l'achat de munitions pour l'Ukraine, selon le président tchèque

PRAGUE (Reuters) - Le financement de l'achat de 800.000 munitions pour l'Ukraine a été sécurisé, ont annoncé jeudi l'agence de presse CTK et la télévision tchèque, citant le président tchèque Petr Pavel. Dix-huit pays ont rejoint l'initiative tchèque pour fournir à Kyiv de nouvelles munitions, a indiqué CTK. La Norvège a déclaré plus tôt dans la journée qu'elle apporterait 1,6 milliard de couronnes norvégiennes (140,62 millions d'euros) pour le plan. Cette annonce faisait suite à celles de l'Allemagne et de la France plus tôt cette semaine. Le mois dernier, Petr Pavel avait lancé une initiative pour acheter auprès de pays tiers 500.000 munitions de calibre 155 et 300.000 munitions de calibre 122, assurant que ces munitions pourraient être livrées en quelques semaines si le financement était assuré. (Reportage Jason Hovet ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Blandine Hénault)