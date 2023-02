Fin officielle des opérations des troupes françaises au Burkina Faso

par Thiam Ndiaga OUAGADOUGOU (Reuters) - L'armée du Burkina Faso a annoncé dimanche la fin des opérations des forces françaises de l'opération Sabre dans le pays, après la dénonciation par les autorités politiques burkinabè de l'accord de défense de 2018 entre Ouagadougou et Paris. Dans un communiqué, l'état-major général des armées burkinabè a annoncé l'organisation samedi, avec le commandement de la Task Force Sabre, d'une "cérémonie solennelle de descente de drapeaux marquant la fin officielle des opérations de la Task Force à partir du sol burkinabè". En janvier, Paris avait pris acte de la décision du gouvernement burkinabè de mettre fin à l'accord militaire avec la France, dont environ 400 membres des forces spéciales étaient stationnés dans un camp à Kamboincin, près de la capitale Ouagadougou. Le ministère français des Armées n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire. (Avec Sudip Kar-Gupta à Paris, rédigé par Alessandra Prentice, version française Laetitia Volga)