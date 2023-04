Fin du bouclier tarifaire sur les prix du gaz "dès cette année" dit Le Maire

Fin du bouclier tarifaire sur les prix du gaz "dès cette année" dit Le Maire













PARIS, 21 avril (Reuters) - Le bouclier tarifaire sur les prix du gaz va s'arrêter "dès cette année", a annoncé vendredi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, tandis que celui sur les prix de l'électricité restera en place jusqu'à début 2025 au moins. "Maintenant que les prix (du gaz-NDLR) sont revenus à la situation d'avant crise, 50 euros le megawatt/heure, il n'y a pas de raison de maintenir un bouclier", a dit le ministre sur LCI. "Il s'arrêtera dès cette année", a-t-il ajouté. Face à l'envolée des prix de l'énergie, le gouvernement avait décidé en 2021 de geler les tarifs du gaz et de limiter la hausse des prix de l'électricité à 4%. "Sur l'électricité, les prix ne sont pas encore tout à fait revenus à la normale, donc nous allons prendre un peu plus de temps pour retirer le bouclier sur l'électricité", a expliqué vendredi Bruno Le Maire. "Je nous donne deux ans, d'ici début 2025, pour sortir du bouclier sur l'électricité", a-t-il dit. La fin du bouclier tarifaire intervient alors que le gouvernement entend accélérer le désendettement de la France d'ici 2027 afin notamment de limiter la charge de la dette, attendue en forte hausse avec le relèvement des taux d'intérêt. "C'est l'heure de remettre les comptes d'équerre (...) Il faut sortir de la politique du chéquier, des chèques exceptionnels, du quoiqu'il en coûte", a affirmé Bruno Le Maire sur LCI. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Bertrand Boucey)