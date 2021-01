Fin de la "rave party" clandestine en Ille-et-Vilaine

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La "rave party" organisée depuis jeudi près de Rennes (Ille-et-Vilaine) malgré le couvre-feu et les mesures sanitaires en vigueur pour lutter contre l'épidémie de COVID-19 s'est terminée samedi matin et a été suivie par des interpellations, la saisie de matériel et plusieurs centaines de verbalisations, ont annoncé les autorités.

Environ 2.500 personnes venues de différentes régions de France et de l'étranger ont participé à cette fête clandestine dans des hangars désaffectés à Lieuron. Les gendarmes qui avaient tenté d'empêcher son installation avaient dû faire face à des violences dans la nuit de jeudi à vendredi, et trois d'entre eux ont été légèrement blessés.

Un véhicule de gendarmerie a été incendié et plusieurs autres dégradés.

"Les forces de sécurité intérieure, nombreuses cette nuit à ma demande et les contrôles intensifs mis en place, conduisent à l'arrêt de la rave party", a déclaré le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur Twitter.

Le préfet d'Ille-et-Vilaine, Emmanuel Berthier, a précisé lors d'une conférence de presse en fin de matinée que plus de 800 "infractions COVID" avaient déjà été verbalisées, auxquelles s'ajoutent "plusieurs centaines" d'amendes délictuelles, en particulier pour usage de stupéfiants.

Ces chiffres devraient augmenter car 400 personnes font encore l'objet de contrôles, a-t-il ajouté.

Le préfet a reconnu que plusieurs camions avaient pu quitter le site pendant la nuit en brisant une clôture mais il a précisé que les forces de l'ordre avaient ensuite saisi "des enceintes, des platines, des groupes électrogènes".

Le général Pierre Sauvegrain, commandant de gendarmerie de la région Bretagne, a ajouté que des investigations étaient en cours pour identifier et poursuivre les organisateurs de la fête.

"On est en train de placer en garde à vue des gens qu'on a interpellés sur la voie publique, en dehors du site", a-t-il dit.

Le parquet de Rennes a ouvert une enquête pour, entre autres, organisation illicite d'un rassemblement festif et violences volontaires sur personnes dépositaires de l'autorité publique.

Le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) Bretagne, Stéphane Mulliez, interrogé par France Bleu Armorique, a appelé les participants à la "rave party" à s'isoler pendant sept jours à titre préventif avant de réaliser un test de dépistage du coronavirus.

"Il faut qu'on considère que l'ensemble des participants à cette 'rave party' ont été exposés", a-t-il dit en dénonçant des comportements "irresponsables d'un point de vue sanitaire" pendant la fête.

(Marc Angrand)