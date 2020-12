Fin de la période d'isolement pour Emmanuel Macron

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron ne présente plus de symptômes du COVID-19 et sa période d'isolement de sept jours peut s'arrêter conformément au protocole sanitaire en vigueur, a déclaré jeudi l'Elysée.

Le chef de l'Etat, diagnostiqué positif au COVID jeudi dernier après avoir ressenti la veille des premiers symptômes de la maladie, séjournait seul depuis une semaine dans la résidence présidentielle de la Lanterne, à Versailles.

"Durant la maladie, il a pu rester mobilisé sur les principaux dossiers d'actualité de notre pays et tenir conseils et réunions prévus. Il poursuivra de la même manière son action dans les heures et jours à venir", a précisé l'Elysée dans un communiqué.

(Elizabeth Pineau, Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)