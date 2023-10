Fin de la grève dans les usines Stellantis au Canada

Fin de la grève dans les usines Stellantis au Canada













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le syndicat Unifor a mis fin à une courte grève qui avait commencé lundi matin dans les usines Stellantis au Canada après la conclusion d'un accord avec le groupe automobile sur un nouveau contrat de travail couvrant plus de 8.200 employés. Le syndicat avait déclenché une grève sur tous les sites de Stellantis au Canada alors que les négociations sur un nouvel accord semblaient bloquées. "Un accord de principe a été conclu avec Stellantis, mettant fin aux actions de grève (...)", a déclaré Unifor dans un communiqué envoyé par courriel. Stellantis n'était pas disponible dans l'immédiat pour s'exprimer sur le sujet. (Reportage Abinaya Vijayaraghavan et Shivansh Tiwary, version française Stéphanie Hamel)