Fin de l'attestation dans les transports franciliens

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - L'accès aux transports en Ile-de-France, réservé aux heures de pointe depuis le 11 mai aux personnes disposant d'une attestation de leur employeur ou justifiant d'un motif impérieux, ne sera plus soumis à ce régime d'attestation à compter de mardi mais le port du masque restera obligatoire, annonce lundi la préfecture de Paris dans un communiqué.

La France entame ce lundi une nouvelle phase d'accélération du déconfinement initié mi-mai sur fond d'amélioration de la situation sanitaire et de ralentissement de l'épidémie liée au nouveau coronavirus, dans le sillage de l'allocution d'Emmanuel Macron dimanche soir, notamment marquée par l'annonce du passage de l'Île-de-France en "zone verte".

"Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, Michel Cadot, a décidé de mettre fin au régime d'attestation dans les transports en commun à compter du 16 juin 2020. Le port du masque y demeure néanmoins obligatoire", est-il précisé dans le communiqué de la préfecture.

Pour limiter le risque de résurgence de l'épidémie, les employeurs sont cependant encouragés à maintenir le télétravail et les horaires décalés pour éviter une trop grande affluence.

Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France ainsi que du réseau Île-de-France Mobilités, qui fédère tous les acteurs des transports franciliens, a fait part lundi matin de sa volonté de faire supprimer l'attestation employeur qui était nécessaire pour emprunter les bus, métros et trains de banlieue entre 06h30 et 09h30 ainsi qu'entre 16h00 et 19h00.

