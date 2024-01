Fin de l'alerte rouge à la Réunion après le passage du cyclone Belal

(actualisé avec bilan) PARIS, 16 janvier (Reuters) - Trois personnes sont mortes à la Réunion lors du passage du cyclone Belal, a annoncé mardi le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. "Nous avons découvert deux autres corps qui seraient manifestement ceux de sans domicile fixe qui auraient refusé l'hébergement d'urgence. Il y aurait donc eu trois morts à la Réunion", a déclaré à l'Assemblée nationale Gérald Darmanin, qui s'envolera ce mardi pour l'île où l'alerte rouge a été levée Le cyclone "ne représente plus une menace" pour la Réunion où les conditions météorologiques s'amélioraient mardi, avait annoncé plus tôt la préfecture, qui conseille néanmoins la prudence, notamment sur les routes. La levée de l'alerte rouge cyclonique permet une reprise de l'activité des commerces et des entreprises. La réouverture des établissements scolaires est prévue lundi. Le cyclone Belal, qui a charrié des vents soufflant jusqu'à 200 km/h en rafale, s'est avéré moins cataclysmique que prévu mais a néanmoins provoqué d'importants dégâts et des coupures de courant. (Rédigé par Blandine Hénault et Nicolas Delame, édité par Tangi Salaün)