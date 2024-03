Fidelity International va supprimer 1.000 emplois dans le monde

Fidelity International va supprimer 1.000 emplois dans le monde













LONDRES, 6 mars (Reuters) - Le gérant d'actifs Fidelity International prévoit de supprimer un millier d'emplois dans le monde en 2024, soit environ 9% de ses effectifs, selon une note interne à l'entreprise consultée par Reuters. La société basée à Londres, dont les encours des actifs confiés par ses clients atteignent environ 630 milliards de livres (737 milliards d'euros), a déclaré que les suppressions d'emplois faisaient partie d'un programme de réduction de coûts qui devrait permettre d'économiser environ 125 millions de dollars par an (115 millions d'euros). Fidelity a également déclaré qu'elle décalerait les échéances de ses projets non essentiels et qu'elle concentrerait ses investissements sur des projets capables de fournir une forte valeur ajoutée à ses clients. Un porte-parole de Fidelity International a confirmé le contenu de la note à Reuters. (Reportage Selena Li, rédaction Iain Withers, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)