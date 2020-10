Fiat Chrysler renoue avec les profits grâce à l'Amérique du Nord

Crédit photo © Reuters

MILAN (Reuters) - Fiat Chrysler Automobiles a annoncé mercredi avoir renoué avec un résultat d'exploitation positif au troisième trimestre grâce au rebond du marché automobile, particulièrement aux Etats-Unis, après l'impact brutal de la pandémie de coronavirus subi au premier semestre.

Le groupe automobile italo-américain, qui se prépare à fusionner avec le français PSA, a réalisé sur la période juillet-septembre un bénéfice avant impôts et intérêts (Ebit) ajusté de 2,28 milliards d'euros.

Ce résultat est supérieur au consensus des estimations d'analystes, qui le donnait à 1,152 milliard.

"Nos résultats record ont été tirés par les performances extraordinaires de nos équipes en Amérique du Nord", a déclaré l'administrateur délégué, Mike Manley, cité dans un communiqué.

Fiat Chrysler, qui avait retiré ses prévisions pour l'ensemble de l'année, dit tabler désormais sur un Ebit ajusté annuel de 3,0 à 3,5 milliards d'euros mais précise que cette fourchette ne prend pas en compte l'impact de nouvelles perturbations importantes des marchés liées à la pandémie.

A la Bourse de Milan, l'action FCA a réduit ses pertes après ces annonces et ne cédait plus que 2,04% à 10,77 euros après un plus bas à 10,31 en début de séance.

(Giulio Piovaccari; Version française Marc Angrand)