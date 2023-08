Feu vert US à la vente de systèmes antiaériens israéliens Arrow 3 à l'Allemagne

Crédit photo © Reuters

JERUSALEM (Reuters) - Les Etats-Unis ont donné leur feu vert à l'achat par l'Allemagne de systèmes de défense antiaériens Arrow 3 pour un montant de 3,5 milliards de dollars (3,22 milliards d'euros), le plus gros contrat d'armement jamais conclu par Israël, a déclaré le ministère israélien de la Défense jeudi. Berlin, qui a livré des systèmes antiaériens américains Patriot et allemands IRIS-T à l'Ukraine, est à l'initiative du projet de "Bouclier du ciel européen" lancé en octobre 2022 et auquel participent à ce jour 17 pays, dont le Royaume-Uni, dans le but de mutualiser leurs achats face à la menace croissante exercée par la Russie. L'Arrow 3, missile anti-balistique hypersonique, co-développé et co-produit par Israël et les Etats-Unis, est le système longue portée qui a été retenu pour protéger le ciel européen, au côté du Patriot PAC-3 (moyenne portée) et de l'IRIS-T (courte portée). Ces choix ont mécontenté la France et l'Italie, dont le système SAMP/T Mamba a été écarté de la présélection, Paris plaidant - sans succès - pour davantage de souveraineté européenne en la matière. (Reportage de Dan Williams, version française Tangi Salaün, édité par Jean-Stéphane Brosse)