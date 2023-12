Feu vert de la COP28 pour que l'Azerbaïdjan accueille le sommet en 2024

DUBAI, 11 décembre (Reuters) - La 28ème Conférence des parties sur le climat des Nations unies (COP 28), qui se tient à Dubaï, a approuvé lundi une proposition visant à organiser la prochaine édition de l'événement annuel dans la république d'Asie centrale d'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan a obtenu le soutien d'autres pays d'Europe de l'Est samedi dernier, après des mois d'impasse et après avoir conclu un accord avec son voisin, l'Arménie, selon lequel elle n'opposerait pas son veto à la proposition. (Reportage Simon Jessop ; version française Kate Entringer, édité par Zhifan Liu)