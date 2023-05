Festival de Cannes : Pléthore de stars et polémiques pour la 76e édition

CANNES 15 mai (Reuters) - Le gratin du cinéma mondial se réunira à partir de mardi à l'occasion du Festival de Cannes qui se tiendra jusqu'au 27 mai sur la Croisette, avec de nombreuses stars, blockbusters et controverses à l'affiche. "Nous avons 'Indiana Jones', nous avons le film de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio. Nous avons une production de Wes Anderson avec toutes les stars inimaginables et de grands réalisateurs de films d'essai", expose à Reuters Scott Roxborough du Hollywood Reporter. Pedro Almodovar, Natalie Portman ou encore Michael Douglas, qui doit recevoir une Palme d'Or d'honneur, feront leur apparition sur la Croisette alors que les réalisateurs Nanni Moretti, Ken Loach et Wim Wenders sont en liste pour remporter la prestigieuse Palme d'Or. Pour ouvrir le Festival, les organisateurs ont choisi le film "Jeanne du Barry" avec Johnny Depp en Louis XV, pour son premier rôle depuis son procès très médiatisé contre son ex-femme, Amber Heard. Le directeur du Festival, Thierry Frémaux, a balayé les critiques portant sur le film réalisé par la Française Maïwenn, affirmant dans Variety que Johnny Depp n'avait pas été interdit de travailler. Au total, 21 films concourent pour la Palme d'Or, dont sept sont dirigés par des femmes, un record. Le jury est présidé cette année par le Suédois Ruben Östlund, lauréat de deux Palmes d'Or pour "Sans Filtre", l'an dernier, ainsi qu'en 2017 pour sa satire du monde de l'art dans "The Square". Dans le jury, on retrouvera Brie Larson, connue pour interpréter la super-héroïne Captain Marvel, ou encore la réalisatrice française, Julia Ducournau, une des deux seules femmes à avoir gagné la Palme d'Or. Si le Festival de Cannes est surtout connu pour son tapis rouge et ses paillettes, cette 76e édition se déroule dans un contexte tendu. La CGT a émis des menaces de coupures d'électricité pour protester contre la réforme des retraites du gouvernement français tandis qu'aux Etats-Unis, l'industrie cinématographique est en proie à une grève des scénaristes qui a commencé début mai. (Reportage par Alicia Powell, Miranda Murray et Hanna Rantala; version française Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)