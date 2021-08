Ferro et Dodin filent au deuxième tour, Burel trop tendre pour Jabeur

par Arthur Cremers (iDalgo)

Le tournoi WTA 1000 de Montréal a débuté ce lundi soir et plusieurs Françaises étaient d'emblée sur les courts. Et cela a bien commencé pour Fiona Ferro. Même si elle a bénéficié de l'abandon de son adversaire Ajla Tomjlanovic, la jeune tricolore était parvenue à revenir à une manche partout (2-6/6-2). Pour Océane Dodin, la tâche s'est avérée plutôt compliquée contre Karolina Muchova, 23ème mondiale. Mais la Lilloise de 24 ans s'en est sortie en trois sets (6-3/1-6/6-2) et près de deux heures de jeu afin de rallier le deuxième tour où elle retrouvera Amanda Anisimova. Enfin, Clara Burel a clôturé la journée française contre Ons Jabeur (n°22 à la WTA) en s'inclinant 6-1/6-3 sans jamais vraiment exister.