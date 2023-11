Ferrari relève sa prévision de bénéfice annuel !

Ferrari relève sa prévision de bénéfice annuel !













MILAN, 2 novembre (Reuters) - L e constructeur de voitures de luxe Ferrari a légèrement relevé jeudi sa prévision de bénéfice d'exploitation annuel après avoir dépassé les estimations au troisième trimestre. Ferrari s'attend désormais à ce que son bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) augmente cette année pour atteindre au moins 2,25 milliards d'euros (2,39 milliards de dollars), contre une prévision précédente déjà revue à la hausse de 2,19 à 2,22 milliards d'euros. Le titre Ferrari coté à Milan évoluait à un plus haut jamais atteint jeudi, prenant 4,53% à 300,20 euros à 13h50 GMT. Au cours de la période juillet-septembre, l'Ebitda du groupe a progressé de 37% à 595 millions d'euros, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 560 millions d'euros, selon un sondage de Reuters. Sa marge d'Ebitda ajusté est tombée à 38,6% contre 40,0% au trimestre avril-juin. La hausse du bénéfice au cours de la période s'explique par l'enrichissement de l'assortiment de produits et du pouvoir de fixation des prix, ainsi que par la demande persistante de personnalisation des véhicules. Cette évolution a permis à l'entreprise italienne d'améliorer ses prévisions, a déclaré son directeur général Benedetto Vigna. "Le carnet de commandes reste à des niveaux élevés, reflétant une forte demande dans toutes les zones géographiques, couvrant l'ensemble de la période 2025", a-t-il déclaré dans un communiqué. Les modèles des familles hybrides 296 et SF90 de Ferrari ont stimulé les livraisons au troisième trimestre, a indiqué le groupe, tandis que la 812 Competizione A et la Purosangue à quatre sièges étaient en phase de lancement. (Reportage Giulio Piovaccari ; version française Dagmarah Mackos, édité par Kate Entringer)