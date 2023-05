Ferrari: Les e-carburants ne compromettent pas la neutralité carbone, selon le directeur général

MILAN (Reuters) - Le projet de Ferrari de continuer à construire des voitures à moteur à combustion interne alimentés par des e-carburants n'entre pas en contradiction avec son objectif de neutralité carbone à l'horizon 2030, a déclaré son directeur général mardi. "Les deux (objectifs) sont tout à fait compatibles", a déclaré Benedetto Vigna, directeur général de Ferrari, lors de la conférence "Future of the Car" organisée par le Financial Times. Benedetto Vigna avait précédemment salué la décision de l'Union européenne d'exempter les voitures fonctionnant aux e-carburants de l'élimination progressive des véhicules à moteur à combustion prévue pour 2035, ou 2036 pour les fabricants de petits volumes comme Ferrari. "Nous pensions que cette décision (de l'UE) interviendrait en 2025 ou 2026, mais elle est intervenue deux ans plus tôt et c'est une très bonne chose pour nous, car nous pouvons faire rouler une voiture thermique avec un carburant neutre en carbone", a déclaré Benedetto Vigna. Benedetto Vigna a également réaffirmé mardi que Ferrari, qui a vendu plus de 13.200 voitures en 2022, n'avait pas l'intention d'augmenter sa production à grande échelle, malgré la réouverture récente des commandes pour son nouveau modèle à quatre portes, la Purosangue, pour lequel les demandes ont été beaucoup plus nombreuses que prévu. "Nous ne voulons pas réaliser 50 à 60% de nos volumes avec un seul modèle", a-t-il déclaré. "Lorsque vous êtes sur une route et que vous voyez trop de fois par jour le même type de voiture, les yeux s'y habituent (...) vous ne percevez plus aucune désirabilité." (Reportage Giulio Piovaccari, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)