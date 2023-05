Ferrari : Le carnet de commandes s'étend jusqu'en 2025 !

(Actualisé avec détails, citation du DG) MILAN, 4 mai (Reuters) - Le fabricant de voitures de sport de luxe Ferrari a déclaré jeudi que son bénéfice d'exploitation avait augmenté de 27% au cours du premier trimestre grâce à la hausse des livraisons, notamment des modèles Portofino M, 296 GTB et 812 Competizione, ainsi qu'à la hausse des prix. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) s'est élevé à 537 millions d'euros pour la période janvier-mars, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 508 millions d'euros, selon un consensus Reuters. La marge d'Ebitda ajusté, à quant à elle augmenté de deux points de pourcentage par rapport au même trimestre de l'année dernière, pour atteindre 37,6%. "Notre carnet de commandes s'étend déjà jusqu'en 2025 avec un portefeuille de produits primés", a déclaré le directeur général Benedetto Vigna, ajoutant que Ferrari avait décidé de rouvrir les commandes de sa nouvelle Purosangue à quatre places, qui avaient été suspendues "en raison d'une demande initiale sans précédent". Les livraisons de la Purosangue à 390.000 euros, qui a été lancée l'année dernière, devraient commencer au cours du trimestre actuel, tandis que Ferrari, qui a déjà dévoilé la Roma Spider en mars, a promis un total de quatre nouveaux modèles cette année. L'action de la société cotée à Milan prenait 2,9% à 260,2 euros à 11h18 GMT. (Reportage Giulio Piovaccari, version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)